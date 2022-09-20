Цифровой сервис позволяет обратиться к районному инспектору и проверить, законно ли было установлено ограждение на территории общего пользования.

Цифровой сервис позволяет обратиться к районному инспектору и проверить, законно ли было установлено ограждение на территории общего пользования.Москве активно внедряются цифровые сервисы, которые помогают властям игражданам непрерывно взаимодействовать друг другом для решения важнейшихвопросов. Удобные онлайн-платформы сегодня обеспечивают, в том числе,безопасность москвичей.примеру, с начала 2022 года в городе действует система "Свободныйдоступ". Чат-бот позволяет жителям через приложение «Телеграм» сообщать компетентнымслужбам о случаях самозахвата территорий. Раньше обращаться к сотрудникамГосударственной инспекции по недвижимости граждане могли через социальные сети.Сегодняже процедура намного облегчилась, а результаты не заставили себя долго ждать. Спомощью чат-бота уже удалось выявить более ста нарушений. Количество обращенийв профильное ведомство возросло в 3,6 раза.Цифровойсервис позволяет обратиться к районному инспектору и проверить, законно ли былоустановлено ограждение на территории общего пользования. Специалисты проверят,имел ли право тот или иной гражданин установить шлагбаум, полусферу, столбики,цепочки и друге препятствия.Какотметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, за текущий годжители Москвы направили на онлайн-платформу 849 сообщений. Больше всего жалоб,по его словам, поступило из Юго-Западного административного округа."Горожанеактивно сообщают о нарушениях через удобный сервис в мессенджере "Телеграм". Сначала года в адрес чат-бота “Свободный доступ” поступило 849 сообщений отгорожан. Самыми активными стали жители ЮЗАО — от них поступило 132 сигнала, навторой строке оказались жители ЦАО — 117 и на третьей — жители ВАО, от нихзарегистрировано 107 обращений", — подчеркнул глава ведомства.106жалоб граждан получили официальное подтверждение после их обращения черезчат-бот. Специалисты смогли оперативно устранить 46 нарушений, по остальнымведется работа."До2022 года возможность обратиться к инспектору и заявить о незаконном огражденииили фактах самозахвата земель была реализована через социальные сети. Чтобыупростить процедуру, в начале этого года сервис стал работать в мессенджере"Телеграм". Результаты не заставили себя ждать — количество обращенийувеличилось в 3,6 раза", — добавил Иван Бобров.