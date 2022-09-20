Драма о борьбе итальянских полицейских во главе с опытным комиссаром Коррадо Каттани с сицилийской...

Драма о борьбе итальянских полицейских во главе с опытным комиссаром Коррадо Каттани с сицилийской мафией в середине 80-х годов прошлого века имела в СССР, да и во всем мире, огромный успех. А кто из владимирцев был знаком с актером Микеле Плачидо и хранит воспоминания о нем долгие годы? Расскажет Александр Сыпченко.Личному фотоархиву писательницы и журналистки Надежды Липанс позавидовал бы любой киновед нашей страны. Десятки громких имен. Кирилл Лавров, Анатолий Кузнецов, Владимир Коренев и многие другие. Отдельная часть ее коллекции посвящена кумиру миллионов - итальянскому актеру Микеле Плачидо, известному в нашей стране по роли комиссара Каттани в сериале "СПРУТ". С ним Надежда Дмитриевна познакомилась в 1990-м году в родном для нее Душанбе, на съемках фильма Владимира Бортко "Афганский излом".Надежда Липанс, писательница, журналист:– Он играл майора русского, естественно, кто-то его, наверное, дублировал. И нашли кишлак такой разрушенный уже, его подлатали так и сделали вроде жилой, так и снимали в горах этот кишлачок и там схемки были, естественно.По словам Надежды Липанс, в жизни Микеле Плачидо разительно отличается от своих экранных героев, которые, как правило, очень суровые и немногословные.Это можно увидеть и по фотографиям, на которых актер всегда улыбается, с радостью раздает автографы. Фотография с подписью "На память от Микеле Плачидо" есть и у Надежды Дмитриевны. Для нее эта удивительная встреча как будто была вчера, а не 30 лет назад. Актер и по сей день остается для многих российских женщин эталоном мужества, благородства и красоты.Надежда Липанс, писательница, журналистка:– Красивый, женщинам что еще надо, играет хорошо, убедительный такой и честный. Как-то вот, ну не знаю, все хотят выглядеть хорошо, в любви объясняться, а он искренне говорит: ну, я такой.У Микеле Плачидо богатая фильмография. Он снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, но, конечно, главная роль его жизни, которая и сделала его мировой звездой - это полицейский Коррадо Каттани, который практически в одиночку боролся с сицилийской мафией. Интересно, что до того, как стать актером, он действительно служил капитаном полиции в одном из участков Рима. Настоящий герой - и на экране, и в жизни.Александр Сыпченко, Илья Хлудов.Вести-Владимир