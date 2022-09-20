Наташа Королева на фото всегда красивая и стройная улыбчивая девушка. Но оказалось, что в жизни она совсем другая...

Наташа Королева на фото всегда красивая и стройная улыбчивая девушка. Но оказалось, что в жизни она совсем другая...Не так давно певица Наташа Королева запускала в интернете курс о личных секретах красоты и хорошего самочувствия. Конечно, секреты эти получить можно было только за деньги. Певица делилась своими мыслями о том, как правильно питаться, как можно держать себя в форме, да и вообще как жить, чтобы быть красивой и привлекательной, как она сама.Ведущий ютуб-шоу "Anton S Live" поднял на смех подобные попытки Наташи Королевой выставить себя не той, которой является на самом деле. При этом Антон привел видео с одного из корпоративов, где 49-летняя Наташа Королева появилась окруженная горой пирожных, "с круглым животом и неприглядным внешним видом"."Наташа Королева в жизни и Наташа Королева та, которую она постит в своих соцсетях – это две разные Наташи Королевых. Это тот факт, когда человек противоречит сам себе. Круглая тетка, выглядящая на свой возраст, и уж тем более не выглядящая даже рядом с теми фотографиями, которые она постит у себя", – заявил ведущий шоу.После такого россияне усомнились в правдивости и эффективности подобного курса. Кстати, сейчас доступ к нему закрыт.