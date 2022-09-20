О кончине бывшего защитника Зенита Владимира Голубева сообщил футбольный клуб на личном сайте. Спортсмен умер в возрасте 72 лет, сообщает . Подробности смерти пока не уточняются. ..

О кончине бывшего защитника "Зенита" Владимира Голубева сообщил футбольный клуб на личном сайте. Спортсмен умер в возрасте 72 лет, сообщает .Подробности смерти пока не уточняются. "Футбольный клуб "Зенит" приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева", – цитирует петербургский "Зенит" телеканал .