Житель Владимира обратился в суд с иском к управляющей компании с требованием возместить ущерб,...

Житель Владимира обратился в суд с иском к управляющей компании с требованием возместить ущерб, причиненный в результате падения снега.В феврале этого года в результате падения снега с трансформаторной подстанции, расположенной рядом с многоквартирным домом, был поврежден "Хендэ Солярис". Постойка, с которого упала глыба, находится в управлении ответчика. Стоимость восстановительного ремонта машины составила 93600 рублей. Истец просил суд взыскать с ответчика материальный ущерб в сумме 93600 рублей, а также судебные расходы в общей сумме 5000 рублей.Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, указав, что трансформаторная подстанция расположена на месте, не относящемся к территории многоквартирного жилого дома, управлением общего имущества которого занимается ответчик.Как сообщили в пресс-службе Фрунзенского райсуда, в ходе рассмотрения дела подтвердилось, что трансформаторная подстанция располагается на земельном участке, не принадлежащем многоквартирному дому, и не входит в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, управлением и содержание которой занимается ответчик. Наличие каких-либо договоров, в соответствии с которым ответчик обязан осуществлять управление и содержание трансформаторной подстанции и территории, на которой он расположен, в ходе судебного разбирательства также установлено не было.Суд отказал в удовлетворении иска.Заочное решение суда вступило в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/