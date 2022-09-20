В августе текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Гусь-Хрустальном на...

В августе текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Гусь-Хрустальном на одной из улиц города задержали 18-летнего приезжего.При личном досмотре полицейские обнаружили у него в рюкзаке свертки с неизвестным содержимым. В дальнейшем было установлено, что внутри находились наркотические средства метадон и мефедрон. Аналогичные вещества полицейские изъяли из «тайников-закладок», организованных задержанным.Общая масса запрещенных веществ составила 59,66 гр.Как оказалось, фигурант приехал из соседнего региона с целью распространения запрещённых веществ.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.Расследование уголовного дела продолжается.Фигурант арестован.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области