На парня возбудили уголовное дело.

В Гусь-Хрустальном задержан закладчик-гастролер, промышлявший продажей метадона и мефедрона. На 18-летнего парня возбудили уголовное дело.«Залётного» наркодилера остановили на улице города. При досмотре полицейские обнаружили в рюкзаке свёртки с неизвестным содержимым. Экспертиза подтвердила, что парень перевозил наркотики и делал закладки. Общая масса изъятых запрещённых веществ превысила 59 граммов. Молодой человек признался в содеянном.Сейчас фигурант арестован. Расследование продолжается.