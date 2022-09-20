К 1 октября чиновники должны устранить все замечания Ростехнадзора.

Владимирская область готова к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.Он уже стартовал на 16 территориях: во Владимире, Гусь-Хрустальном, Лакинске, Собинке, посёлке Никологоры Вязниковского района, в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Меленковском, Муромском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.Почти все города и районы подают тепло в дома. С 21 сентября тепло придёт в дома жителей Коврова и Мурома, с 22 – в Радужный, с 23 – в Александровский и Меленковский районы.Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семёнова доложила, что в ряде муниципалитетов ещё ведутся работы по ремонту сетей. В Александрове и Кольчугино реконструкции затянулись по вине недобросовестного подрядчика. Там отопление запустят с 27 по 30 сентября.К 1 октября чиновники должны устранить замечания Ростехнадзора. На контроле главы региона остаётся вопрос оперативности отработки местными властями сообщений о перебоях с теплоснабжением.