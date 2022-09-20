Мероприятие посетили 23 делегации.

В День оружейника Ковров посетили 23 делегации городов воинской славы со всех уголков страны. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Ключевым событием дня стало торжественное мероприятие «Ковров – город твоих побед» на мотодроме «Арена». С праздником горожан поздравил губернатор и депутаты. В городе также состоялся XIII съезд Союза городов воинской славы, который проходил 18-19 сентября.С Ковровом связаны имена легендарных оружейников Калашникова, Фёдорова, Дегтярёва, Шпагина, Симонова, Владимирова, Горюнова и многих других. Традиции по укреплению обороноспособности нашей страны Ковров продолжает по сей день. Современные конструкторы создают первоклассные образцы вооружения, известные всему миру.Местных специалистов наградили Благодарственными письмами администрации Владимирской области. Их получили ведущий экономист ВНИИ «Сигнал» Ирина Венедиктова, а также сотрудники ЗиДа – электросварщик Иван Малышкин и термист Владимир Шулехин. В честь праздника состоялся концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.Мероприятия продолжились пленарным заседание XIII съезда Союза городов воинской славы. Всего таких городов в РФ 45. Ковров – единственный, где не было боёв. Однако высокого статуса он удостоен за подвиг тружеников, чьими руками ковалась победа.