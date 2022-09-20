Во Владимире на сутки с 20 по 21 сентября отключили горячую воду в домах на 19 улицах Ленинского района. Владимирский филиал «Т Плюс» завершает реконструкции теплосети на улице Казарменной.

Во Владимире на сутки с 20 по 21 сентября отключили горячую воду в домах на 19 улицах Ленинского района. Владимирский филиал «Т Плюс» завершает реконструкции теплосети на улице Казарменной. Компания займется переврезкой смонтированного трубопровода. Работы пройдут с 6:00 до 6:00 следующего дня по следующим адресам, после чего управляющие компании приступят к восстановлению подачи. Работы оставят