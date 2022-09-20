Организаторы уже начали прием заявок от музыкантов, желающих выступить в метро.

Организаторы уже начали прием заявок от музыкантов, желающих выступить в метро.МетроМосквы сегодня – это не просто высокотехнологичная и комфортабельная подземная системапоездов, станций и депо, обеспечивающая связь между всеми районами города.Метро Москвы сегодня – это главная транспортная артерия, ставшая местомпритяжения граждан благодаря уникальным традициям.Ужекоторый год столичная подземка дает возможность начинающим музыкантам заявить осебе и продемонстрировать таланты на широкую аудиторию. Для этого в городепроводится проект "".Новыйсезон стартует совсем скоро, а прием заявок уже начался. Артисты, желающиевыступить в подземке, могут отправлять анкеты с 20 сентября до 20 октября.Организаторами конкурса выступают столичный департамент транспорта и развитиядорожно-транспортной инфраструктуры, а также Московский международный доммузыки.Экспертампредстоит провести отбор участников. Музыканты пройдут открытое прослушивание,победители которого получат аккредитацию сроком на один год. Она позволит нетолько выступать на станциях метро Москвы, но и самостоятельно выбирать удобноевремя и площадку.Какподчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов,традиция, заложенная в столичной подземке, нравится не только музыкантам, но ипассажирам."Стартуетновый сезон проекта “Музыка в метро”, который нравится и пассажирам, иучастникам. Начинающие музыканты могут заявить о себе и поделиться своимтворчеством с большой аудиторией. А для пассажиров это возможность отвлечься ипослушать музыку в дороге", – рассказал чиновник.Важноотметить, что артисты выступают во внепиковые часы, чтобы не мешатьпассажиропотоку. При этом они не могут превышать норму громкости в 75 децибел.На сегодняшний день в проекте "Музыка в метро" задействованы уже 245коллективов и музыкантов, которые выступают на 32 площадках без ограничений порепертуару.Кстати,недавно в столичной подземке запустили акцию "Россия в объективе".Тематический поезд ходит по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Как ранеесообщали "", в вагонах представлены изображения регионов нашейстраны и любопытные факты о местности.