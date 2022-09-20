На мужчину завели три уголовных дела.

Во Владимирской области замначальника тюрьмы в Покрове задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает УФСБ по Владимирской области.По версии силовиков, с 2019 по 2021 годы сотрудник учреждения получал мзду от подчинённых за возможность прогуливать службу. При этом в табелях учёта вносилась информация о присутствии человека на рабочем месте. По данным чекистов, общая сумма незаконных вознаграждений превысила 500 тысяч рублей.На фигуранта возбуждено три уголовных дела.