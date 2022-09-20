Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием граждан, пострадавших от дистанционных хищений. Прием пройдет 23 сентября 2022 года с 11:00 до 13:00 в здании

Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием граждан, пострадавших от дистанционных хищений. Прием пройдет 23 сентября 2022 года с 11:00 до 13:00 в здании прокуратуры города Владимира по адресу: г. Владимир, ул. Гоголя, д. 9. Предварительная запись производится по телефонам (4922) 32-24-02, (4922) 32-38-33.