В столичного департаменте строительства уточнили, что параллельно за счет бюджетных средств ведется строительство еще 34 образовательных учреждений.

В столичного департаменте строительства уточнили, что параллельно за счет бюджетных средств ведется строительство еще 34 образовательных учреждений.Москве активно развивается система образования. Столичные власти прикладываютогромные усилия, чтобы в каждом районе города открывались современные,комфортабельные и доступные школы. Так, до конца текущего года в районеНекрасовка построят образовательное учреждение на 550 мест.Обэтом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичногодепартамента строительства. Четырехэтажного здания будет возведено в 14-мквартале. Как подчеркнул глава ведомства Рафик Загрутдинов, отделочные работывыполнены на 70%."Завершаетсястроительство монолитного каркаса здания школы в 14-м квартале районаНекрасовка. На 70% выполнены отделочные работы, производится монтаж инженерногооборудования. До конца года планируется полностью завершить строительныеработы", – отметил чиновник.Напервом этаже школы оборудуют комнату охраны. Также там расположатся кабинетпедагога-психолога, административный кабинет, помещения медицинского блока,пищеблока с обеденным залом на 275 мест и учебные классы. На втором этажепостроят актовый зал на 330 мест, кабинет робототехники, спортивный зал,специализированные и универсальные учебные кабинеты.Третийэтаж будет отведен под лабораторный практикум инженерно-физического направленияс возможностью зонирования, а также под лаборантский и ИТ-полигоны. Начетвертом этаже школы оборудуют кабинеты самотестирования, кабинет изученияоснов анатомии и физиологии, библиотеку с зоной читательских мест,информационным центром и учительским сектором, методический кабинет.столичном департаменте строительства также уточнили, что параллельно за счетбюджетных средств ведется строительство еще 34 образовательных учреждений."Внастоящее время за счет средств городского бюджета департаментом строительстваведется строительство 34 объектов образования общей площадью более 246 тыс. кв.м", – заключил Рафик Загрутдинов.слову, недавно в Новой Москве открылась ультрасовременная крупная школа на 1325мест. Школа "Энергия" имеет собственный лабораторно-исследовательскийцентр, многофункциональный амфитеатр, двухэтажное кафе и большой спортивныйзал. Ранее об этом сообщили "".