Жители Судогодского района многократно жаловались в прокуратуру на бездомных собак, терроризирующих хозяйство и других животных. Надзорное ведомство добилось отлова почти 40 бродячих псов.

Жители Судогодского района многократно жаловались в прокуратуру на бездомных собак, терроризирующих хозяйство и других животных. Надзорное ведомство добилось отлова почти 40 бродячих псов. Оказалось, что обязанность по отлову лежит на Центре ветеринарии региона, которым заключены контракты на выполнение работ с подрядчиками. После вынесения представления от прокуратуры, сотрудники организации совершили выезд в Судогду и Судогодский район,