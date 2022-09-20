Обращения жителей плюс новость о разодраных курах, индюках и козе заставили принять меры к «Центру ветеринарии Владимирской области», которым заключены контракты на отлов бродячих четвероногих.

В Судогодском районе после публикаций в СМИ поймали 34 безнадзорных собаки. О реакции на статью коллег из «Зебра ТВ» рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Обращения жителей плюс новость о разодраных курах, индюках и козе заставили прокуратуру принять меры к «Центру ветеринарии Владимирской области», которым заключены контракты на отлов бродячих четвероногих.В адрес учреждения внесли представление. На минувшей неделе поймано 34 животных. Три собаки с пятью щенками отловлены в посёлке Бег. Все особи временно помещены в приюты.Для сравнения – с мая по сентябрь в районе поймали всего 6 бездомных псов.