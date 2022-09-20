Сегодня в Суздальском районном суде прошла досудебная встреча по скандальному делу Елены и Сергея...

Сегодня в Суздальском районном суде прошла досудебная встреча по скандальному делу Елены и Сергея Манько. Громкий конфликт в семье бывшего священнослужителя обрастает новыми подробностями. Женщина обвиняет мужа в домашнем насилии и незаконном помещении ее в психиатрическую больницу. С подробностями Екатерина Васильева.Елена и Сергей Манько еще муж и жена. Но держат дистанцию уже не только в зале суда. Свой новый адрес проживания женщина от супруга скрывает. В этот раз она пришла в Суздальский районный суд со встречным иском об определении места жительства детей (а их пятеро) и лишении Сергея родительских прав. И вроде бы обычный бракоразводный процесс. Только мужчина настаивает на невменяемости Елены, а та готова доказать: муж во время семейных конфликтов насильно ее помещал в психиатрическую больницу.Елена Манько:- Лечить меня сразу начали. Я объясняла, пыталась донести, достучаться до врачей, до медсестер о том, что вы не имеете права до решения суда вкалывать мне какие-то препараты, то есть я требую помощи юриста, пригласите моего юриста или больничного сотрудника, который у них работает на постоянной основе.По словам Елены Манько, насильственные действия мужа - священника Благовещенского женского монастыря в Сновицах - носили регулярный характер. Так, в 2019 году батюшку привлекли к административной ответственности за побои. Юристы Елены настаивают: ее дети тоже в опасности.Гоголев Алексей Михайлович, представитель ответчика:- Мы намерены добиваться, чтобы дети остались вместе с матерью. В первую очередь, причиной этому является действия отца по отношению к детям, которые вызывают существенные опасения с точки зрения безопасности их жизни и здоровья.Сам священник и его адвокаты от комментариев отказались. Как нам сообщили во Владимиро-Суздальской епархии, Сергей Манько в настоящий момент запрещен в служении.Татьяна Данилова, руководитель сектора Епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ:- В июле этого года по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона была назначена служебная проверка, создана церковная комиссия, по решению которой священник Сергей Манько был отстранен от служения в церкви.Сегодня у юристов Елены Манько есть вопросы к руководству Психиатрической больницы номер два. И пожелание, чтобы психологическую и психиатрическую оценку дали действиям мужа.В качестве свидетелей по делу должны выступить и двое детей, десяти и пятнадцати лет. Но пока суд не решил, в какой форме они могут дать показания: при личной встрече с психологом, чтобы снизить уровень стресса, или в зале суда. Следующее судебное заседание назначено на 12 октября.Екатерина Васильева, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”