В Юрьев-Польском прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении «липового директора» целых...

В Юрьев-Польском прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении «липового директора» целых семи коммерческих организаций.В июне прошлого года мужчина, находясь в Юрьев-Польском, предоставил неустановленному лицу за денежное вознаграждение свой паспорт и СНИЛС в целях оформления на него как на подставное лицо ряда юридических лиц, руководителем которых он якобы является.Используя персональные данные обвиняемого, неустановленное лицо изготовило необходимые пакеты документов и предоставило их в МИФНС России № 46 по городу Москва.В июле 2021 года налоговым органом было принято решение о государственной регистрации создания 7-ми юридических лиц, в ЕГРЮЛ внесены сведения об обвиняемом как о лице, имеющем право без доверенности действовать от их имени.В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенном преступлении признал.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 города Юрьев-Польский для рассмотрения по существу.Санкция статьи предъявленного обвинения предусматривает наказание как в виде штрафа до 300 тысяч рублей, так и в виде исправительных работ на срок до 2 лет.Фото https://www.pxfuel.com/