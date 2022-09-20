Обвиняемому грозит штраф или исправительные работы.

В Юрьев-Польском районе осудят директора семи «липовых» фирм. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В июне прошлого года мужчина за деньги передал неустановленному гражданину свой паспорт и СНИЛС. Целью «покупателя» стало оформление компаний на подставное лицо. Неизвестный направил документы в ФНС и зарегистрировал на зиц-председателя семь контор. Позднее преступление вскрылось и на жителя Владимирской области, который продал свои персональные данные, завели уголовное дело.Мужчина признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит мировой судья. Обвиняемому грозит штраф или исправительные работы.