А точнее, до конца пятницы. Такое поручение главам всех муниципалитетов дал губернатор Александр...

А точнее, до конца пятницы. Такое поручение главам всех муниципалитетов дал губернатор Александр Авдеев.Напомним, традиционно отопительный сезон начинают, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов на протяжении 5 суток. Но, как сообщил глава региона на своей официальной странице в соцсетях - сейчас ситуация иная, несмотря на дневные +15 - ночью около нуля. Поэтому во многих квартирах уже холодно. В связи с этим в социальные учреждения тепло стали подавать еще на прошлой неделе. В квартирах жителей областного центра начнет теплеть уже сегодня, в Коврове и Муроме с 21 сентября. Всего в этом году на подготовку к отопительному сезону из всех источников финансирования направлено почти два с половиной миллиарда рублей.