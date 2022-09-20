Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Передача полномочий
Одиннадцать лет на...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Передача полномочий
Одиннадцать лет на посту сити-менеджера. Андрей Шохин сменил кресло главы областной столицы на сенаторское в Совете Федерации.
- Дело Манько
Домашнее насилие в семье священника и принудительное лечение в психбольнице. Запутанная история супругов Манько получила продолжение.
- День донора
Помощь ближнему у нас в крови. Областная станция переливания крови ищет доноров костного мозга.