Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Передача полномочий Одиннадцать лет на...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Передача полномочийОдиннадцать лет на посту сити-менеджера. Андрей Шохин сменил кресло главы областной столицы на сенаторское в Совете Федерации.- Дело МанькоДомашнее насилие в семье священника и принудительное лечение в психбольнице. Запутанная история супругов Манько получила продолжение.- День донораПомощь ближнему у нас в крови. Областная станция переливания крови ищет доноров костного мозга.