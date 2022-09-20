В асфальтобетоне больше половины всей трассы М-12. Более чем на половине дороги строители...

В асфальтобетоне больше половины всей трассы М-12.Более чем на половине дороги строители выполнили устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона, сообщает ГК "Автодор" в своем телеграм-канале.По всей М-12 за летний сезон дорожники сделали 318 км:В Московской области – 30 км.Во Владимирской – 118 км. (До конца 2022 года здесь планируется запустить движение по 85 км.)В Нижегородской области – 91 км.В Чувашии – 33 км.В Татарстане – 55 км.С начала строительства М-12 – в асфальте уже 434 из 811 км. Держать такой высокий темп строительства и укладки асфальта позволяют в том числе размещенные на всем протяжении М-12 строительные базы и асфальтобетонные заводы.Фото из архива ГТРК "Владимир"