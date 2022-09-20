Областной День леса, по традиции прошел в Судогодском районе. На территории стадиона Красный...

Областной День леса, по традиции прошел в Судогодском районе. На территории стадиона "Красный Химик" наградили работников леса, победителей и призеров конкурса профессионального мастерства.От лица губернатора Александра Авдеева гостей и организаторов праздника поздравил врио заместителя главы региона Герман Елянюшкин, отметив: "красота, мощь и богатство лесов- символ страны и ее гордость". Пожелания от Законодательного Собрания области прозвучали от заместителя председателя регионального парламента Дмитрия Рожкова. Лучшие работники лесного хозяйства награждены почетными знаками, грамотами Министерства природных ресурсов и экологии, администрации области, ЗС, департамента лесного хозяйства. Сегодня в рейтинге Федерального агентства лесного хозяйства Владимирская область занимает 15 место в стране по лесопользованию и лесовосстановлению.Евгений Малышев, директор департамента лесного хозяйства Владимирской области:– Мониторинг видеонаблюдения развиваем активно. Сегодня уже 50 камер стоят на вышках сотовых операторов. Что нам позволяет, самое главное- оперативно выявлять, незамедлительно приступать к тушению лесных пожаров, соответственно, этот рецепт позволяет достичь того результата, о котором сегодня мы говорили в торжественной части. Ни одного крупного лесного пожара на территории Владимирской области не произошло. Все пожары были потушены в первые сутки после их обнаружения.В 2022-ом на приобретение специализированной лесохозяйтвенной техники направлено свыше 100 миллионов рублей. Значительное обновление автопарка позволило усилить борьбу с пожарами. Эффективно идет процесс лесовосстановления. По этому показателю Владимирская область заняла почетное второе место в Центральном Федеральном округе. Важнейшим событием в рамках Дня леса стала церемония открытия памятного знака. Он появился в честь присвоения участку на территории Андреевского лесничества имени Героя Российской Федерации- Алексея Курганова. Гвардии капитан Алексей Купрганов погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. В церемонии приняли участие близкие, друзья и земляки Героя.