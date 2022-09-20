Владимирские энергетики продолжают устранять последствия ночного урагана. На линиях электропередачи...

Владимирские энергетики продолжают устранять последствия ночного урагана. На линиях электропередачи произошло множество обрывов.Отключения зафиксированы во всех без исключения районах 33 региона. В ремонтных работах занято 25 бригад, сообщают в компании «Владимирэнерго», они будут трудиться до полного восстановления электроснабжения. Среди наиболее пострадавших территорий Суздальский и Собинский районы. Скорость ветра сегодня ночью достигала двадцати двух метров в секунду - пользователи соцсетей продолжают выкладывать видео и фото поваленных деревьев.Михаил Вербин, начальник отдела по связям с общественностью "Владимирэнерго":- Несмотря на высокую ветровую нагрузку и сложные погодные условия, во все места повреждений были направлены энергетики «Владимирэнерго». Задействовано в восстановительных работах 25 бригад в количестве 75 человек и 25 единиц техники. Работы продолжаются, но они не такие значительные, как 19 числа. Работает координационный штаб. Для оперативного информирования потребителей развернута работа временных информационных центров.Сообщить об отключении электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0-220.