Этот титул присуждается на один год. И шанс продемонстрировать инновационные идеи и проекты в сфере...

Этот титул присуждается на один год. И шанс продемонстрировать инновационные идеи и проекты в сфере работы с молодежью. Голосование пройдет онлайн - победителя выберут из пяти городов. Владимир тоже может войти в этот шорт-лист. Оставить заявку для вступления в команду амбассадоров можно в Управлении физической культуры и спорта (все подробности в группе Вконтакте), туда же можно направлять свои идеи проектов для молодежи - заявки принимаются до 22-го сентября.