Во Владимире появился первый в регионе инфекционный госпиталь для животных на базе ветеринарного...

Во Владимире появился первый в регионе инфекционный госпиталь для животных на базе ветеринарного центра "Друзья". Он оказывает помощь братьям нашим меньшим в круглосуточном режиме. Какое оснащение там есть и в каких условиях содержат мохнатых пациентов? Расскажет Мария Городская.Кажется, что это кадры из будущего - капсульный отель, только не для людей, а для заболевших животных. Здесь спасают четвероногих любимцев. И причина их попадания сюда, в основном - не сделанная вовремя прививка.Арина Мельникова, главный врач ветеринарного центра "Друзья":- До сих пор низкая культура вакцинации домашних животных. Наиболее частая причина обращения в клинику - это животные с инфекционными заболеваниями, которым необходима интенсивная терапия.У собак чаще распространен парвовирус, у кошек - панлейкопения. Каждый бокс полностью изолирован и герметичен, имеет индивидуальную систему вентиляции, оснащен лампами и подогревом, датчиками температуры и влажности.Арина Мельникова, главврач ветеринарного центра "Друзья":- В инфекционном отделении находится самое современное оборудование, которое позволяет оказывать помощь даже самым тяжелым пациентам с инфекцией.Здесь же возьмут на исследования все необходимые анализы. И назначат лечение мохнатому пациенту. Сотрудники центра сделают все для того, чтобы четвероногий друг находился в максимально комфортных условиях. Помощь оказывают круглосуточно.Ветеринарный центр "Друзья" находится по адресу: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 44А/2Режим работы: круглосуточно.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"