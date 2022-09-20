С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 165125 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 сентября выявлено 510 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 174 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 68 - в Ковровском, 18 - в Петушинском, 31 - в Кольчугинском, 21 - в Александровском, 2 - в Юрьев-Польском, 60 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Собинском, 15 - в Киржачском, 24 - в Камешковском, 1 - в Гороховецком, 15 - в Меленковском, 4 - в Вязниковском, 17 - в Суздальском и 3 - в Селивановском районах, а также 9 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 165125 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 45126 заболевших во Владимире, 19246 - в Ковровском районе и 18115 - в округе Муром.