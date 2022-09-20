Наш регион занял 59 место в рейтинге по оплате труда педагогов.

Средняя зарплата учителей во Владимирской области составляет почти 34 тысячи рублей. Исследование опубликовали в телеграм-канале «Равенство.Медиа».За основу аналитики брали данные Росстата. Наш регион занял 59 место в рейтинге РФ по оплате труда школьных педагогов. Больше всего преподаватели зарабатывают на Чукотке, в ЯНАО и Москве. В конце списка - Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария.Для сравнения, в двух соседних регионах оклады учителей оказались выше. В Ярославской области - 34,6 тысяч, в Нижегородской - 34, 9. Стоит отметить, что рязанские и ивановские учителя оказались беднее владимирских.Напомним, что с 1 октября зарплаты бюджетников 33-го региона проиндексируют на 6%.