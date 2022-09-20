Во Владимире она пройдет сразу на нескольких площадках - на базе областной научной библиотеки,...
<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-startovala-nedelya-finansovoj-gramotnosti.html" target="_blank">Во Владимирской области стартовала «Неделя финансовой грамотности»</a> - Во Владимире она пройдет сразу на нескольких площадках - на базе областной научной библиотеки,...
[url=https://33live.ru/novosti/20-09-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-startovala-nedelya-finansovoj-gramotnosti.html]Во Владимирской области стартовала «Неделя финансовой грамотности»[/url] - Во Владимире она пройдет сразу на нескольких площадках - на базе областной научной библиотеки,...