Во Владимире она пройдет сразу на нескольких площадках - на базе областной научной библиотеки,...

Во Владимире она пройдет сразу на нескольких площадках - на базе областной научной библиотеки, областной библиотеки для детей и молодежи. К программе присоединились и владимирские вузы. В ВЛГУ, в здании юридического института, заработают интерактивы - "Деньги мира", "Проверь подлинность купюр" и "PRO_налоги". Гостей площадок ждут лекции, мастер-классы на разные темы: от "Защиты прав потребителей" до "Господдержки начинающих предпринимателей".