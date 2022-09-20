Во Владимирской области выявили 510 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 20 сентября. Днем ранее было 502. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 53
<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-510-sluchaev-kovida.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено 510 случаев ковида</a> - Во Владимирской области выявили 510 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 20 сентября. Днем ранее было 502. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 53
[url=https://33live.ru/novosti/20-09-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-510-sluchaev-kovida.html]Во Владимирской области за сутки выявлено 510 случаев ковида[/url] - Во Владимирской области выявили 510 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 20 сентября. Днем ранее было 502. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 53