Во Владимирской области выявили 510 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 20 сентября. Днем ранее было 502. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 53

Во Владимирской области выявили 510 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 20 сентября. Днем ранее было 502. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 53 человека, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 13 жителей области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 165 125. В лидерах по заражениям