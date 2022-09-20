Людей отправили в пункты временного размещения.

Во Владимирскую область в ночь с 19 на 20 сентября прибыли ещё 44 беженца из Украины. Большая часть людей прибыла из Харьковской области.Как уточнили в пресс-службе губернатора, в числе эвакуированных 19 мужчин, 16 женщин и 9 детей.На вокзале переселенцев встретили сотрудники МЧС, медики, соцработники, волонтёры. Людей отправили в пункты временного размещения.«Среди прибывших есть инвалиды и раненые. Всем окажут медпомощь, помогут с регистрацией, документами, питанием, работой, пенсиями», - подчеркнули в обладминистрации.