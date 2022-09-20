Серьезное ДТП произошло около шести часов утра на въезде во Владимир со стороны Москвы. На 12 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись две легковушки – ВАЗ и Фольксваген.

Серьезное ДТП произошло около шести часов утра на въезде во Владимир со стороны Москвы. На 12 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись две легковушки – ВАЗ и Фольксваген. На видео, которое выложили очевидцы в социальные сети, видно, что после удара один автомобиль отбросило на несколько метров от другого. Оба авто сильно помяты. Есть пострадавшие. К