Стало известно, только что Совет народных депутатов областного центра назначил исполняющим...

Стало известно, только что Совет народных депутатов областного центра назначил исполняющим обязанности главы Владимира бывшего первого замглавы Александра Максимова.Напомним, что глава города Владимира Андрей Шохин был направлен сенатором в Совет Федерации от исполнительного органа власти Владимирской области. Соответствующий указ 16 сентября подписал губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото vladimir-city.ru