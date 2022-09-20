Яна Ясакова приняла участие в 4-ом сезоне популярного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на...

Яна Ясакова приняла участие в 4-ом сезоне популярного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». В минувшую субботу певица выбрала зажигательную композицию Dance Monkey. 89 членов жюри позитивно оценили выступление девушки. Столько же баллов по правилам шоу певица и набрала. Правда, 11 членов жюри, увы, не встали со своих мест.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось лично пообщаться с Яной Ясаковой после её эффектного выступления на большой сцене. Девушка поделилась впечатлениями от шоу, атмосферой за кулисами, а также рассказала о себе и своём творчестве.Стоп-кадр из шоу "Ну-ка, все вместе!" На фото - Яна Ясакова и жюри проектаО Коврове, Нижнем-Новгороде, Берлине и Москве- Вы знаете, я родом из Коврова, но сейчас живу в Москве. Сколько себя помню – всегда нравилось петь. После школы я училась в музыкальном колледже имени Балакирева, в классе замечательного педагога Ирины Анатольевны Щербининой. Это было прекрасное время, можно сказать – самый старт. И первые мои победы тоже были в Коврове. С 9-10 лет я участвовала в разных вокальных конкурсах.Интересно, что по папиной линии у меня было очень много музыкантов. Возможно, «виноваты» гены? По маминой — бабушка была музыкальным руководителем. Я в садике играла во всех её постановках: начиная со Снегурочки и заканчивая Царевной-Несмеяной.Сначала меня отдали в танцы, но после того, как мой педагог уехал в Москву, ходила по дому и всё время напевала разные песни «Отпетых мошенников» и ВИА «Сливки». Да, тогда эти группы были очень популярны. У «Сливок» была крутая кавер-версия на песню «Куда уходит детство», вот её я активно и пела. Дядя как-то обратил на это внимание и отметил вслух: «Мне кажется, она неплохо поёт». И вся семья задумалась: «Да? Давайте попробуем отдать её в вокал!»Так я начала ходить к Елене Павловне Даниловой в ДК «Современник». Выступала на городских и областных мероприятиях.Это интересно!Почему вообще стала петь? Нравилось ощущение адреналина на сцене. Самые первые яркие воспоминания из детства — это выступление с песней «Venus» группы Shocking blue. Мне сшили ярко-красный костюм. И да, это было звонко!Фото из личного архива Яны Ясаковой, на кадре - Яна Ясакова в детстве- В дальнейшем я уехала в Нижний-Новгород. Вот там во время учебы уже развернулась масштабная и серьёзная творческая жизнь. Я попала к одному из сильнейших педагогов — к Ирине Анатольевне Щербининой, преподавателю Музыкального колледжа имени Балакирева. Она очень много в меня вложила, научила петь джаз и работать в самых разных стилях.Постепенно я начала выступать с оркестром. А однажды, попала на московский кастинг, где отбирали певцов для важного конкурса «Берлинская жемчужина». Нужно было представлять Россию в Германии. И всё получилось! Мы с подругой уехали в Германию, выиграли там гранты. Всё происходило в самом центре Берлина. Вспоминаю потрясающую атмосферу вокруг. Также я ездила на музыкальные конкурсы в Италию. В то время Европа позитивно встречала россиян. Тот опыт для меня, как певицы, конечно же бесценен.Стоп-кадр из шоу "Ну-ка, все вместе!", на фото - Яна Ясакова- В Москве я поступила учиться в Государственную классическую академию имени Маймонида - к Олегу Минасовичу Слепцову — российскому певцу и солисту ансамбля «Самоцветы», доценту Академии классического искусства по классу - джазовый вокал. Также стала петь с оркестром. Признаюсь, в это время меня действительно захлестнул джаз.В настоящее время я выступаю в кавер-группе. А ещё уже сама преподаю вокал в частной школе, но вы знаете - мои ученики тоже многому меня учат. Это взаимная любовь и обмен самыми позитивными эмоциями.О впечатлениях от шоу «Ну-ка, все вместе!»- Я не должна была участвовать в данном телевизионном шоу, но благодаря случайности — всё же решилась. И ни о чем не жалею. Не могу раскрывать всех секретов. Просто скажу, что на самом деле уже здорово – просто попасть в этот творческий процесс.Фото из личного архива Яны Ясаковой, выступление на шоу "Ну-ка, все вместе!"Стоп-кадр из музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!"- Эмоции от выступления у меня остались очень сумбурные. Нужно было всё делать очень быстро, я бы сказала стремительно - выбрать песню, подготовиться, выступить. Продюсеры слушали меня, текст песни, выбирали версию трека, анализировали - как я буду выглядеть и прочее, прочее, прочее. Но само действо, которое происходит на сцене и та команда, которая там работает, это такие профессионалы! Они максимально отдаются любимому делу и создают все условия для того, чтобы ты просто вышла к публике и отлично выступила. То есть в самый ответственный момент ты не думаешь - как выглядишь, какая у тебя прическа, а включится ли звук, будет ли работать микрофон… Ты сконцентрирована только на своем выступлении. И я им за это дико благодарна, потому что такого не встречала нигде.Фото из личного архива Яны Ясаковой, шоу "Ну-ка, все вместе!"Фото из личного архива Яны ЯсаковойНа заметку!Об идее шоу: в каждом выпуске на сцене проекта «Ну-ка, все вместе!» за выход в финал сражаются восемь участников. Перед ними стоит сложная задача – поднять с места целую сотню жюри. Чем больше голосов со стены присоединится к песне – тем больше шансов на победу у исполнителя. На кону – кубок шоу, миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире радио. Ограничений по музыкальным стилям и аранжировкам нет.- Мне удалось пообщаться с жюри и звёздами за кулисами, но не так долго. У всех работа: выступления, другие съёмки. Я получила от Елены Ваенги и Сергея Лазарева позитивную оценку, это уже здорово. Такие популярные шоу, как «Ну-ка, все вместе!» предоставляют отличную возможность молодым артистам и певцам заявить о себе.Да, пусть не все 100 членов жюри ко мне повернулись, но это и не было самым главным. Подготовка к выступлению, запись, общение, эмоции живого выступления – вот что важно. Это бесценный опыт. А ещё возможность изнутри увидеть, как делается масштабное телевизионное шоу. Стать его частью – уже достижение лично для меня.Стоп-кадр из шоу "Ну-ка, все вместе!"- В дальнейших планах – концерты не только в Москве, но и во Владимирской области: родном Коврове, возможно во Владимире. Но пока, думаю, что это будет только после Нового года. Идей много, хочется все их реализовать. Так что ждите в гости, скоро обязательно встретимся!Автор фото: Ксения Пальчикова, кадр из личного архива Яны ЯсаковойАвтор текста: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Яны Ясаковой