Так, 13 сентября участковому уполномоченному УМВД России по городу Владимиру позвонила сотрудница...

Так, 13 сентября участковому уполномоченному УМВД России по городу Владимиру позвонила сотрудница салона связи, сообщившая, что к ним обратилась пожилая женщина с целью оформить несколько кредитных карт. Женщина заметно нервничала, что вызвало подозрение у работников салона, которые тут же обратились в полицию. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ранее на телефон пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что в целях сохранности своих сбережений женщина должна оформить кредиты, обналичить их и перевести деньги на якобы безопасный счет. При этом мошенники запретили кому-либо сообщать о данном факте, угрожая привлечением к уголовной ответственности. Сотрудники полиции убедили пенсионерку не совершать необдуманный поступок и провели беседу, подробно рассказав об уловках мошенников.Проведённый сотрудниками полиции инструктаж помог уберечь деньги, принадлежащие ещё одной жительнице Владимира. Сотруднику салона, к которому пожилая женщина обратилась с просьбой помочь перевести более миллиона рублей на названный ею счёт, показалось странным, что женщина нервничает и постоянно смотрит на экран телефона. На место он вызвал сотрудников полиции, которые выяснили, что бабушка едва не стала жертвой мошенников. Женщина вместе с полицейскими поблагодарила сотрудника салона связи, проявившего бдительность.Как сообщает администрация города Владимира, с июля сотрудниками УМВД России по городу Владимиру совместно с неравнодушными гражданами предотвращены дистанционные хищения на общую сумму свыше 16 млн рублей.Фото https://www.pxfuel.com/