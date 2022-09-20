Третий год шоу-бизнес лихорадит. В 2020-м карты артистам спутала пандемия, которая перечеркнула планы по гастролям и релизам. Когда, казалось, индустрия развлечений начала снова набирать обороты, случились события 24 февраля. Знаменитый продюсер Павел Шеленговский, работавший с самыми яркими российскими эстрадными звездами уверен: концертам и сумасшедшим гонорарам пришел конец.

Третий год шоу-бизнес лихорадит. В 2020-м карты артистам спутала пандемия, которая перечеркнула планы по гастролям и релизам. Когда, казалось, индустрия развлечений начала снова набирать обороты, случились события 24 февраля. Знаменитый продюсер Павел Шеленговский, работавший с самыми яркими российскими эстрадными звездами уверен: концертам и сумасшедшим гонорарам пришел конец.– Я в шоу-бизнесе уже 12 лет, – рассказал Павел"Дни.ру". – Вначале сотрудничал с белорусскими исполнителями, многоделал для Международного фестиваля искусств "Славянский базар вВитебске". В России выигрывал государственные тендеры на проведениеразличных массовых мероприятий. Работал с Надеждой Бабкиной, Анжеликой Агурбаш,Светланой Лободой и другими популярными артистами ,а сейчас я директорлегендарного диктора и ведущего Владимира Березина.Насколько звезды в реальной жизни отличаются от того ангельского образа,который они создают на сцене?Я слышал от коллег-продюсеров страшные байки про многихартистов. Но мне везло: у меня обычно совпадал образ на сцене с человеком,которого видел в отеле или в машине после выступления. Да, у артистов бываютсрывы, повышенные требования к своему комфорту, но все это оправдывается ритмомих жизни, когда ты даешь по 30 концертов в месяц, когда не видишь семьи и дома,то, наверное, можешь позволить себе какие-то излишества в рамках разумного.Что же такого особенного просят звезды в своих райдерах?Например, Светлана Лобода требует определенной температурыв гримерной – не ниже 25-27 градусов. Надежда Бабкина очень требовательна ктаймингу, к площадке, к окружению. Есть артисты, которые просят оторганизаторов концертов какие-то элитные сорта алкоголя, которые в России почтиневозможно найти.А как сегодня меняется шоу-бизнес? Становится ли в нем меньшепафоса и денег?События последних лет и месяцев очень подкосили нашенаселение – зарабатывать, к сожалению, люди стали меньше, много частного бизнесазакрылось, средний чек в магазинах и ресторанах упал. И не каждый уже можетсебе позволить купить билет на концерт.Но артисты при этом свои аппетиты тоже уменьшили? Ходятлегенды про их астрономические гонорары.Уменьшили, и заметно. Иные – на 50, 70 процентов! Еслипрежде директора четко озвучивали гонорар артиста, то сейчас спрашивают:"А какой бюджет? А сколько можете заплатить? А на какой площадке надовыступать?" Я думаю, что скоро вернется советский принцип работы "на кассу" –сколько билетов артист продал, столько денег и заработал, а не как сегодня, онназначает себе фиксированный гонорар.Какая адекватная цена билета на концерт должна бытьсегодня?Только на днях с коллегой-продюсером подсчитали, скольколюди могут заплатить за билет на топовых артистов уровня Сергея Лазарева иФилиппа Киркорова. 1000 – 2000 рублей – такая сегодня должна быть средняя цена. Даже в Москве.Но мы все помним, как на 70-летие Пугачевой билеты вКремль сметали по 50 и даже по 100 тысяч!Это в прошлом. Если Алла Борисовна и вернется на сцену,то, я уверен, никогда больше не сможет продавать билеты по таким ценам.Поменялось время, поменялось отношение к каким-то вещам, поменялись приоритетыу народа.А ходят слухи, что Пугачева просит за выступление накорпоративе около 300 тысяч евро… Это же почти 18 миллионов рублей!Уверяю вас: это только слухи. У меня есть точнаяинформация, что теперь берет она ровно в два раза меньше.Кто сегодня из артистов зарабатывает прилично?Здесь возраст не имеет значения. Например, в топе и Хабиб,и Ольга Бузова, и Анна Асти. У них всех цены на выступление примерно одинаковые– от 1 до 3 миллионов рублей. Даже артисты уровня Киркорова и Лазарева спокойнопоедут за эти деньги спеть где-то. Хотя, если речь идет про юбилейкакого-нибудь серьезного холдинга, то Филипп может озвучить и все семьмиллионов.Как продюсеры чувствуют себя сегодня, когда рынок такстремительно меняется?Многие думают, что если они притронулись к звезде илипосидели с ней в одной гримерке, то уже стали продюсерами. Это не так. Продюсер– это человек, выполняющий очень много функций – от обеспечения артиста иорганизации его жизни, быта, работы, отдыха, до финансирования мероприятий. Исегодня на первый план выходит инфопродюсирование, чем я успешно и занимаюсь.Что это?этом случае продюсер ведает не творчеством человека, а информацией, которойэтот человек обладает. Я начал заниматься инфопродюсированием в 2017 году,когда ко мне обратился стилист Руслан Татьянин (визажист, парикмахермеждународного класса, автор обучающих книг – Прим. ред.), которого мы сталипродвигать как спикера, автора собственных методик. Мы с ним записали нескольковидеокурсов, которые потом переросли в Академию Руслана Татьянина. А потомначались различные марафоны, курсы повышения квалификации для специалистов вэтом профиле. Это было первое цифровое онлайн-учреждение для стилистов ипарикмахеров со всей страны. Следующим был онлайн проект для звездноговизажиста и стилиста Юрия Столярова – Академия Стиля Юрия Столярова совместно сMaybelline NY (официальный визажист марки Maybelline New York в России, одиниз членов международной команды визажистов Недели моды в Нью-Йорке – Прим. ред.) Далее комне стали обращаться уже за подобными услугами как блогеры, так и специалистысамых востребованных профессий, чтобы сделать еще более широко известной ихдеятельность, а лица узнаваемыми для еще большего количествалюдей, монетизировать их проект и деятельность в Сети. Так я создал ,например, продукт по похудению "Еда и Вес" с целой системой вебинаров,марафонов, уроков и консультаций по здоровому питанию и похудению руководством дипломированных диетологов Ивана Алименко и АнныЧайкиной, ведущих программы "Я худею" на НТВ. Теперь же ко мне обращаются топовые известные блогеры для продвижения собственных курсы, вебинары, марафонов, консультациями в сфере нюансовинфобизнеса.Что, как инфопродюсер, вы предлагаете заказчику?Я записываю видеоконтент на основе знаний заказчика,которые он хочет монетизировать. Потом создаю все платформы, сайты, игры,квизы, чат-боты, подключаю банки, кассы. И запускаю всю эту систему в Интернете.За какое время и какую сумму в итоге можно статьзнаменитым?Два года с вложениями от миллиона рублей в месяц. Носоставляющая успеха сегодня – не только деньги. Мы видим много примеров, когдав того или иного артиста вкладываются огромные суммы, но он все равно остаетсямалопопулярным. Должна быть внутренняя природная харизма, а это редкость. Еслиже ее подкрепить финансами, то пройдет пару лет, и человек будет взрывать всечарты и эфиры. На мой взгляд, именно так случилось все с Анной Асти. Потрясающийголос, сексуальная внешность, умение прекрасно и много работать плюс крупныефинансовые вложения сделали свое дело – она заняла свою нишу в числе эстрадныхзвезд первой величины.