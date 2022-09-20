В Челябинске мать убила 32-летнего сына. Женщина нанесла мужчине всего один удар ножом, но и его стало достаточно для летального исхода. Драма случилась, по данным , денем 19 сентября. 51-летняя ..

В Челябинске мать убила 32-летнего сына. Женщина нанесла мужчине всего один удар ножом, но и его стало достаточно для летального исхода. Драма случилась, по данным , денем 19 сентября.51-летняя женщина устала терпеть пьянство сына, поэтому решилась на отчаянный шаг. Об этом сообщает . Возбуждено уголовное дело, фигурантка свою вину не отрицает.