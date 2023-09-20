Девушка выбежала из студии во время записи передачи на Первом канале.

Девушка выбежала из студии во время записи передачи на Первом канале.Программа "Давай поженимся!" уже давно стала одной из культовых на отечественном телевидении. Многие, кто не нашел себе вторую половинку, прибегают к помощи Ларисы Гузеевой в этом нелегком вопросе. К слову, сама ведущая получила широкую популярность как раз после того, как стала экспертом по отношениям в этом шоу.На днях вышел новый выпуск популярной передачи на федеральном канале. Правда, во время съемок гостья решила сорвать эфир шоу "Давай поженимся!" как раз из-за Ларисы Гузеевой. Как оказалось, без предупреждения девушки на запись пригласили ее бывшего супруга. Такой сюрприз от телеведущей гостья точно не ожидала и решила поскорее удалиться из съемочного павильона.Правда, вскоре Лариса Гузеева поторопилась вернуть сбежавшую девушку и помогла разобраться ей в вопросах с бывшим супругом. Как оказалось, он не платит алименты детям и к тому же все это время изменял своей нынешней девушке с бывшей женой.Так, телеведущей удалось вывести на чистую воду мужчину. После обвинений на Первом канале он сам поспешил сбежать со съемок передачи "Давай поженимся!", прикрываясь тем, что он уважает свою избранницу и не готов слушать оскорбления в свою сторону.