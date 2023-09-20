Акцию «Вторая жизнь берёзовой рощи», приуроченная к 175-летию основания театра, актеры провели по своей инициативе, сообщили в правительстве Владимирской области. Старая роща находится с

Акцию «Вторая жизнь берёзовой рощи», приуроченная к 175-летию основания театра, актеры провели по своей инициативе, сообщили в правительстве Владимирской области. Старая роща находится с правой стороны драмтеатра. Ее высадили 50 лет назад, многие деревья погибли от болезни и старости. Высадка саженцев берез может стать доброй традицией. Борис Гунин, директор театра Нужно, чтобы берёзовая роща жила