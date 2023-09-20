Умер российский актер Алексей Янин. Об этом сообщил со ссылкой на Российский академический молодежный театр. Артист прожил 40 лет. На протяжении восьми лет он боролся с последствиями ..

Умер российский актер Алексей Янин. Об этом сообщил со ссылкой на Российский академический молодежный театр. Артист прожил 40 лет. На протяжении восьми лет он боролся с последствиями тяжелого инсульта, уточняет "". Сердце мужчины остановилось в реанимации, где он находился последние несколько недель.напоминает, что в начале сентября СМИ сообщали о смерти Янина, однако вскоре ту информацию опровергла его супруга.Алексей Янин прославился благодаря ролям в таких сериалах, как "Студенты" (2005), "Фурцева. Легенда о Екатерине" (2011), "Одноклассницы" (2013), "Весной расцветет любовь" (2014), "Свет и тень маяка" (2016), и других.