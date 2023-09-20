Смотрите в дайджесте:– В компании “Аби” объяснили, почему зараженные “Стародворские колбасы” безопасны– В многострадальной школе №1 Владимира закончился внутренний ремонт– Во

Смотрите в дайджесте:– В компании “Аби” объяснили, почему зараженные “Стародворские колбасы” безопасны– В многострадальной школе №1 Владимира закончился внутренний ремонт– Во Владимирской области ожидается летняя жара– Артисты владимирского драмтеатра посадили 13 молодых березок– В эту субботу в усадьбе Храповицкого выступит Русский оркестр