Партия уже внесла соответствующие законопроекты в нижнюю палату парламента.

В осеннюю сессию Единая Россия в Госдуме продолжит поддерживать участников СВО и членов их семей. В первую очередь рассмотрят законопроект о механизме государственного страхования добровольцев, которые заключили контракты с Вооружёнными Силами РФ. Сейчас добровольцы подлежат обязательному страхованию за счёт федерального бюджета. Но механизма реализации этой нормы нет. Инициатива, внесённая рабочей группой по СВО под руководством секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, устраняет эту проблему. После принятия документа будут регламентированы основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих. Также рассмотрят законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Компании, которые берут их на работу, смогут получать льготы.Приоритетным для Единой России является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. Сейчас льготу Герои могут использовать только лично. Изменение данной нормы поддерживает Правительство. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект партии о расширении волонтёрской деятельности и её поддержке.До 1 октября Правительство внесёт в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трёхлетку. Работу над ним Единая Россия уже ведёт с Кабмином – в документе заложены все социальные положения народной программы партии.По инициативе Президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача Единой России – обеспечить неукоснительное исполнение этого решения, – отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев. Он также напомнил, что со следующего года ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Это предусматривает и законопроект Единой России о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.Законопроект о занятости поможет в профилактике безработицы и противодействии нелегальной занятости. Вводятся новые категории лиц, которые смогут рассчитывать на особую поддержку служб занятости: граждане предпенсионного возраста, участники СВО, члены их семей, молодые специалисты. Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.Мы начинаем новый этап работы в условиях уже не столько санкций, сколько в условиях выстоявшей и восстановившейся экономики, экономики роста. А значит – пора уделить внимание накопившимся социальным проблемам, вопросам демографии, контролю за миграцией, развитию технологий, реальной поддержке малого и среднего бизнеса – всему тому, что отодвигалось ранее на второй план. Особое место должны занять вопросы поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей, развития новых территорий. Если же говорить в целом, то предстоящая работа будет нацелена на защиту наших национальных интересов и укрепление суверенитета России, – подчеркнул вице-спикер Госдумы, секретарь Московской Единой России Петр Толстой.