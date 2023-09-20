Актер заменил юноше родного отца и долго об этом молчал. Наконец, трогательная история получила массовое распространение.

Актер заменил юноше родного отца и долго об этом молчал. Наконец, трогательная история получила массовое распространение.Супруг Ксении Алферовой, всенародно любимый и хорошо знакомый зрителю артист Егор Бероев лишь единожды стал отцом. Сейчас его дочери Евдокии уже 16 лет. Также мужчина оформлял опеку над мальчиком с синдромом Дауна, но на этом его роль большого папы не закончилась.В сериале "Про людей и про войну" у актера появился киносын — Максим Филатов. Именно так теперь отзывается о юноше Егор Бероев. Муж Алферовой выложил в соцсети фото со съемочной площадки, где предстал вместе с экранным преемником.В итоге выяснилось, что Бероеву удалось в корне изменить жизнь Филатова. Словно родной отец, Егор взял под крыло чужого ребенка с амбициями знаменитого актера. Избранник Алферовой оказал значительное влияние на киносына, о чем тот также поведал в соцсети."До сих пор не верю, что это происходит со мной. Если бы вы знали, как я волновался, когда впервые вошел в кадр вместе с Егором Бероевым. Я вообще всегда переживаю за каждые съемки, но тут был особенный момент. И то, как Егор Вадимович мне помог с этим справиться, настроиться, войти и окунуться в историю с головой — это словами не описать. Я переосмыслил все проекты, где работал и как я это делал. Спасибо большое! О такой возможности я мог только мечтать", — написал Максим Филатов, добавив для Егора Бероева смайлик в виде красного сердца.Отметим, что кинолента, в которой Егор Бероев сыграл со своим киносыном, вышла на экраны в 2020 году. А на днях в России, как пишет , состоится премьера комедии "Я богиня" с Александрой Бортич.И хотя "вездесущего папы" в этой картине не будет, ей пророчат грандиозный успех и высокие кассовые сборы. Ну а Егор Бероев сейчас занят съемками сериала "Берлинская жара", которые стартовали в сентябре — об этом напоминает телеканал .