Энергетики Владимирской области приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Её цель -...

Энергетики Владимирской области приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес».Её цель - приумножение лесов в рамках национального проекта «Экология». Одно из масштабных мероприятий прошло в Ковровском районе. Более 18 тысяч сеянцев сосны высадили работники Ковровского лесничества, Ковровского лесокомбината и сотрудники компании «Энергосбыт Волга». Подробности - в нашем сюжете.Эта работа требует хорошей физической подготовки. План – высадить на площади в 7 гектаров более 18 тысяч сеянцев сосны. Ковровский район – лишь одна из точек всероссийской акции «Сохраним лес». Всего этой осенью в регионе планируется высадить более 66 тысяч деревьев.Татьяна Прошкина, государственный инспектор по охране леса:- Посадка производится посадочной трубой, сеянцами с закрытой корневой системой. Через 10-15 дней инспектор приедет делать техническую приёмку.Ещё одна проверка состоится ровно через год. Тогда будет понятно, сколько маленьких сосен прижилось. По статистике, это более 90 %. А чтобы сеянцы превратились в лес, понадобится около 80 лет.Евгений Кирьянов, заместитель директора по лесному хозяйству Ковровского лесокомбината:- Страна вообще лесом и лесными ресурсами гордится! Поэтому важно, чтобы все, что было спилено, все тут же было восстановлено, чтобы возобновлялся лес, чтобы дышалось хорошо!Традиционно к акции присоединился молодёжный актив компании «Энергосбыт Волга». Энергетики уже второй год подряд принимают участие в восстановлении лесов. Только в этом году вместе с другим волонтёрами за весну и осень они высадили более 25 тысяч сеянцев сосны.Вадим Волков, представитель молодежного актива "Энергосбыт Волга":- Второй год мы участвуем в проекте "Сохрани лес" и "Сад памяти". Выезжаем вместе с лесничествами наших районов и высаживаем саженцы, сохраняем экологию, увеличиваем популяцию лесов.«Энергосбыт Волга» поддерживает и другие экопроекты. Например, реализует инициативу «Каждое дерево на счету» по отказу от бумажных квитанций. Уже более 90 тысяч клиентов компании перешли на электронные счета. Благодаря этому за месяц удаётся спасти 18 деревьев. За год – более 200.Ангелина Свищ, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"