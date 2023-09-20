Делегация от Гороховца поучаствовала в Международном форуме-выставке «Отдых». Мероприятие проходило в Москве.

Делегация от Гороховца поучаствовала в Международном форуме-выставке «Отдых». Мероприятие проходило в Москве.Город презентовал туристический и инвестиционный потенциал музея под открытым небом. Стенд Владимирской области собрал большинство представителей турбизнеса. Также поездками в Гороховец интересовались туристы, которых привлекают круглогодичные маршруты.«Туристическая привлекательность нашей области заложена в народную программу развития региона. В ней предусмотрено расширение зон отдыха и исторической особенности нашего края», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.