Телеведущая поделилась сокровенными мыслями со зрителями в эфире программы.

Телеведущая поделилась сокровенными мыслями со зрителями в эфире программы.Юлия Барановская получила широкую известность после скандального развода с популярным футболистом. Андрей Аршавин после девяти лет гражданского брака оставил телеведущую одну с тремя детьми. Разрыв звездной пары потряс общественность, однако самой артистке он сыграл явно на руку. После расставания, ее пригласили на роль ведущей в программу "Мужское / Женское" на федеральном канале.Почти десять лет Юлия Барановская и Александр Гордон пытаются помочь в эфире своей программы людям, которые столкнулись с проблемами в отношениях. За это время "Мужское / Женское" действительно стало одной из самых популярных передач на российском телевидение. Не только гости в студии, но и зрителя по-настоящему прислушиваются к мыслям и советам ведущих.На днях вышел новый выпуск передачи. Гостьей стала женщина, у которой возникла проблема в отношениях с бывшим супругом, как оказалось, он следит за ней в Москве. В начале каждой серии "Мужское / Женское" Юлия Барановская и Александр Гордон всегда говорят предисловие к шоу, которое сейчас будет.Так, этот выпуск не стал исключением. Юлия Барановская в эфире на Первом канале выдала горькую правду. Она признала, что зачастую люди в семьях ведут себя по-разному дома и в обществе."Идеальных семей не бывает. Зачастую супруги очень по-разному ведут себя на людях и дома", – поделилась телеведущая.