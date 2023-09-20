Медали XV Всероссийских юношеских Игр боевых искусств завоевали владимирские ребята. В поселке...

Медали XV Всероссийских юношеских Игр боевых искусств завоевали владимирские ребята.В поселке Витязево, Краснодарского Края в рамках проведения XV Всероссийских юношеских Игр боевых искусств состоялись соревнования по всестилевому каратэ.Участниками стали 1457 спортсмена из 53 - х регионов страны.Команда Владимирской области, под руководством тренеров : Олег Ощепков , Сергей Амелин, Саша Шахов завоевала 10 медалей разного достоинства, сообщает минспорта Владимирской области.Среди наших победителей и призеров:"Золото" - у Шандра Александра и Никонова Ильи,"Серебро": Давыдова Вероника, Ганин Евгений, Дулов Андрей, Турасов Илья,"Бронза": Шестаков Лев, Шершнёв Артём, Шершнёв Артём.Фото: минспорта Владимирской области.