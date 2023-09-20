Метеорологи предупредили жителей Владимирской области об активности солнца и температуре воздуха...

Метеорологи предупредили жителей Владимирской области об активности солнца и температуре воздуха выше климатической нормы.Встречаем второе «бабье лето» или возвращение августа! Жителей Владимирской области порадует солнце и тепло. Даже ночи уже не кажутся такими холодными и осенними на фоне летних значений днём.21-го сентября во Владимире (и по области) воздух прогреется до +20...22°C. Правда, местами (в утренние часы) в регионе ожидаются дожди, но это временное явление на фоне предстоящих тёплых деньков без осадков.Ночью температура в регионе опустится до +11...15°C.Атмосферное давление начнёт повышаться: от 754 до 758 мм ртутного столба. Ветер — южный, 1-2 метра в секунду.22, 23 и 24-го сентября во Владимирской области прогнозируется до +24°C. Настоящее лето, пусть и в сентябре!Специалисты также предупреждают о солнечной активности осенью 2023.На заметку:За всё время роста активности Солнца (а он уже продолжается около 1.5 лет), не было зарегистрировано ни одной экстремально сильной вспышки. Исключение - вспышка уровня «X2.2» 17 февраля 2023 года.По предварительным оценкам, пик солнечной активности (за всё время наблюдений) может быть достигнут уже весной 2024 года.Народный прогноз погоды:«Алый закат или рассвет — к ветрам и ненастью»;«Иней утром на траве 21 сентября — к скорой непогоде»;«Теплая погода в этот день говорит о мягкой осени».Фото: pxfuel.com