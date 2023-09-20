Мощную магнитную бурю и вихрь геоударов могут ощущать жители Владимирской области с 20 по 21...

Мощную магнитную бурю и вихрь геоударов могут ощущать жители Владимирской области с 20 по 21 сентября.Учёные сообщают, что на Солнце произошла очередная вспышка класса «М», которая породила вихрь геоударов.Самая мощная атака силой до 6 баллов «обрущилась» на владимирцев вчера (19 сентября), а сегодня (20 сентября) обстановка начнет нормализоваться. Правда, не так быстро, как хотелось бы.Сегодня (в среду) в течение суток (а также в ночь с 20-е на 21 сентября) еще ожидаются удары силой 4 балла.Напомним, всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5.Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.Кстати, накануне мы сообщали о том, что с 28 сентября по 21 октября в небе над нашим регионом будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал.Важно:Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, в ближайшие месяцы Солнце войдет в фазу роста активности, что приведет к увеличению числа вспышек и геомагнитных бурь.Эксперты советуют метеочувствительным людям в это время держать наготове тонометр, чтобы следить за давлением. Также следует вовремя принимать лекарства и подготовить препараты неотложной помощи.К слову, здоровый человек в этот период может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий.Следующая мощная магнитная буря ожидается 16 октября 2023 года.Фото-иллюстрация: pxfuel.com