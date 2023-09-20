«В числе тружеников тыла был мой прадедушка – Недвига Василий Иванович», - написала в сочинении школьница Софья о своём родственнике.
«В числе тружеников тыла был мой прадедушка – Недвига Василий Иванович», - написала в сочинении школьница Софья о своём родственнике.
После начала ВОВ её прадед, как и большинство советских мужчин, пришёл в военкомат, чтобы отправиться добровольцем на фронт. Но получил отказ, так как был высококлассным токарем, необходимым заводу.
Гордые имена
Воспоминания детей об их дедах и прадедах - искренние, тёплые. Они подмечают главное. Например, что дедом — тружеником тыла стоит гордиться ничуть не меньше, чем ветераном - военным. Потому что их вклад в безопасность Родины равно бесценен.
Их было сотни тысяч — специалистов на брони, которые в Великую Отечественную делали не то, что им хотелось, а то, что было нужно.
Например, Александр Николаевич Пахаручин в годы ВОВ он работал машинистом паровоза и доставлял топливо, сырьё и другие грузы для завода. Или Константин Михайлович Зыков, который на производстве прошёл путь от токаря до заместителя начальника цеха. Или Иван Петрович Широков — электрик на заводе, Семён Сафонович Малетин — горновой на чугунно-литейном заводе, Александр Дмитриевич Абатуров — кузнец, Иван Григорьевич Абашин — сварщик, Иосиф Абрамович Набутовский - конструктор...
Этот список можно продолжать очень долго. Он — сама жизнь, потому что люди труда всегда, во все времена были и останутся её главным фундаментом.
Сродни подвигу
Хотя надо признать, что даже в ВОВ выстроить баланс между задачами мобилизации и необходимого развития промышленности было очень непросто.
Конечно, у любого нормального человека даже сомнений не возникает при ответе на вопрос, надо ли защищать Родину? Надо!
Но как? Сражаться на поле боя? Лечить раненых? Обслуживать технику? Безусловно.
А производить необходимую технику, экипировку, продукты питания, лекарства? Кто может сказать, что это не важно, и не входит в понятие «защита Родины»?
Конечно же, входит. И это тоже сродни подвигу. Совсем не зря Владимир Путин о государственной награде – звании Героя Труда России - говорил как о возрождении традиций уважительного отношения к труду. Их стоит возрождать! Иное — это обесценивать колоссальный вклад тружеников не только в безопасность, но и изобилие, к которому мы уже, согласитесь, привыкли.
Однако мы живем во времена, когда в одночасье может измениться абсолютно всё. Или так всегда было? Это, конечно, не повод перестать радоваться жизни, но быть готовыми к любому — как хорошему, так и непростому развитию событий необходимо, допуская даже самые невероятные сценарии.
Утвердить законом
В том числе — законом утвердить квоты на бронь ключевых специалистов промышленных предприятий, чтобы производства устояли при любых обстоятельствах. Особенно это важно при общеизвестной нехватке квалифицированных кадров в промышленности - даже без каких-либо внешних факторов!
Как ни удивительно, этого пока нет и в помине! Кстати, эксперты отмечают, что процентная доля сотрудников, необходимых для нормальной работы предприятий, не может быть одной и той же для всех. А некоторые директора утрату даже 5% сотрудников называют критичной...
В этой связи есть вопрос: если раньше баланс - пусть с большим трудом, но находили, то разве не нужно законодательно сделать это сейчас, сделав выводы из истории и исключив любые факторы непредсказуемости? Стабильность, предсказуемость — это то, что остро нужно промышленности, которая нас кормит. Во всех смыслах.