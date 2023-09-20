«В числе тружеников тыла был мой прадедушка – Недвига Василий Иванович», - написала в сочинении школьница Софья о своём родственнике.

«В числе тружеников тыла был мой прадедушка – Недвига Василий Иванович», - написала в сочинении школьница Софья о своём родственнике.После начала ВОВ её прадед, как и большинство советских мужчин, пришёл в военкомат, чтобы отправиться добровольцем на фронт. Но получил отказ, так как был высококлассным токарем, необходимым заводу.Гордые именаВоспоминания детей об их дедах и прадедах - искренние, тёплые. Они подмечают главное. Например, что дедом — тружеником тыла стоит гордиться ничуть не меньше, чем ветераном - военным. Потому что их вклад в безопасность Родины равно бесценен.Их было сотни тысяч — специалистов на брони, которые в Великую Отечественную делали не то, что им хотелось, а то, что было нужно.Например, Александр Николаевич Пахаручин в годы ВОВ он работал машинистом паровоза и доставлял топливо, сырьё и другие грузы для завода. Или Константин Михайлович Зыков, который на производстве прошёл путь от токаря до заместителя начальника цеха. Или Иван Петрович Широков — электрик на заводе, Семён Сафонович Малетин — горновой на чугунно-литейном заводе, Александр Дмитриевич Абатуров — кузнец, Иван Григорьевич Абашин — сварщик, Иосиф Абрамович Набутовский - конструктор...Этот список можно продолжать очень долго. Он — сама жизнь, потому что люди труда всегда, во все времена были и останутся её главным фундаментом.Сродни подвигуХотя надо признать, что даже в ВОВ выстроить баланс между задачами мобилизации и необходимого развития промышленности было очень непросто.Конечно, у любого нормального человека даже сомнений не возникает при ответе на вопрос, надо ли защищать Родину? Надо!Но как? Сражаться на поле боя? Лечить раненых? Обслуживать технику? Безусловно.А производить необходимую технику, экипировку, продукты питания, лекарства? Кто может сказать, что это не важно, и не входит в понятие «защита Родины»?Конечно же, входит. И это тоже сродни подвигу. Совсем не зря Владимир Путин о государственной награде – звании Героя Труда России - говорил как о возрождении традиций уважительного отношения к труду. Их стоит возрождать! Иное — это обесценивать колоссальный вклад тружеников не только в безопасность, но и изобилие, к которому мы уже, согласитесь, привыкли.Однако мы живем во времена, когда в одночасье может измениться абсолютно всё. Или так всегда было? Это, конечно, не повод перестать радоваться жизни, но быть готовыми к любому — как хорошему, так и непростому развитию событий необходимо, допуская даже самые невероятные сценарии.Утвердить закономВ том числе — законом утвердить квоты на бронь ключевых специалистов промышленных предприятий, чтобы производства устояли при любых обстоятельствах. Особенно это важно при общеизвестной нехватке квалифицированных кадров в промышленности - даже без каких-либо внешних факторов!Как ни удивительно, этого пока нет и в помине! Кстати, эксперты отмечают, что процентная доля сотрудников, необходимых для нормальной работы предприятий, не может быть одной и той же для всех. А некоторые директора утрату даже 5% сотрудников называют критичной...В этой связи есть вопрос: если раньше баланс - пусть с большим трудом, но находили, то разве не нужно законодательно сделать это сейчас, сделав выводы из истории и исключив любые факторы непредсказуемости? Стабильность, предсказуемость — это то, что остро нужно промышленности, которая нас кормит. Во всех смыслах.